НАП е най-добра администрация сред държавните агенции, според Института по икономика и политики към УНСС

Приходната агенция беше отличена още за иновативност и етично поведение

Националната агенция за приходите беше отличена с наградите „Най-добра администрация сред държавните агенции", „Иновативност" и „Етично поведение" в рамките на вторите „Награди на УНСС за най-добра администрация 2025". Тържествената церемония се проведе на 16 юни в аула „Максима" на Университета за национално и световно стопанство и беше открита от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, а специален гост беше заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

Инициативата има за цел да насърчава добрите практики и да отличава институциите, които демонстрират високи стандарти в управлението и предоставянето на услуги в полза на гражданите и бизнеса.

Признанието за НАП е резултат от комплексна оценка, изготвена по научна методология на Института по икономика и политики към университета, която измерва ключови показатели за ефективност, иновативност, прозрачност и качество на управлението в публичния сектор.

„Благодаря на УНСС за високата оценка и за инициативата, която насърчава добрите практики в публичната администрация. Наградите са потвърждение за приноса на всички служителите на НАП и за последователните усилия по модернизиране на процесите, повишаване на ефективността, прозрачността и качеството на обслужване. Приемаме наградите и като отговорност да продължим да надграждаме постигнатите резултати", заяви изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов при получаване на приза „Най-добра администрация сред държавните агенции".

„Наградите на УНСС за най-добра администрация" се утвърждават като национална платформа за популяризиране на доброто управление и насърчаване на институциите, които постигат устойчиви резултати и високо обществено доверие.