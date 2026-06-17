На 20 юни Борисовата градина се превръща в свят на приключения

В събота, 20 юни, Борисовата градина ще предложи едно необикновено приключение, в което децата на София застават рамо до рамо с хората, които се грижат за тяхната сигурност. Районът около езерото „Ариана" се превръща в жива образователна площадка с две начални нива на демонстрациите - от 10:00 ч. и от 12:30 ч.. Събитието се организира от Столична Община в партньорство с Министерство на вътрешните работи.

Малките откриватели ще влязат в света на съвременните технологии с дроновете и специализираните роботи на елитните екипи от СОБТ, които ще демонстрират как се неутрализира взривно устройство. На разположение на децата ще бъдат бронирани машини, внушителният високопроходим бус на Жандармерията, истинска пожарна кола и спасителният автомобил на екипите на Дирекция „Аварийна помощ и превенция" при Столична община. Програмата се допълва от полицейски мотори и патрулни автомобили, а за финал децата ще се срещнат с най-интелигентните помощници на полицията - полицейските коне и кучета, съобщиха от пресцентъра на Столична Община.

Това вълнуващо преживяване е сърцето на инициативата „Месец на детето - юни 2026". Столична община превръща целия юни в сцена, на която градската среда става естествено място за общуване, игри и нови приятелства за всяко дете.

"Искаме децата на София да чувстват града като свой споделен дом, в който полицаят, пожарникарят или спасителят е преди всичко техен приятел. Този ден е нашият начин да им покажем, че сигурността има човешко лице.", сподели заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева.

Събитието е плод на отличното партньорство между градските власти и структурите на МВР. "Доверието се изгражда чрез преживявания и честни разговори. Когато работим в такъв синхрон с професионалистите от различните дирекции, ние даваме на децата ни най-важното - увереност в хората, които ги пазят", допълни доц. д-р Лъчезар Милушев, заместник-кмет по направление „Сигурност".

Столична община изразява своята благодарност за екипната работа и отдадеността на служителите от:

Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма";

Дирекция "Специални операции и борба с тероризма" (СОБТ);

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР);

Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

След демонстрациите всички професионалисти ще останат на място за снимки и въпроси, за да може всеки малък гост да си тръгне с нов спомен и усмивка.

Входът е свободен. Очакваме ви, за да откриваме света заедно!