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Полицията в Габрово откри и наказа шофьор с БМВ за рисково изпреварване отдясно

Дима Максимова

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Кадър: МВР

Във връзка с видеоклип, публикуван в социалните мрежи, на който е заснето рисково изпреварване, служители на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Габрово се самосезираха и предприеха незабавни действия за установяване на водача." Това съобщиха от пресцентъра на дирекцията във фейсбук страницата си.

На 13 юни на път II-44, в района на кръстовището за село Армените, 20-годишен водач на лек автомобил БМВ, движещ се в посока град Севлиево, е извършил неправилно изпреварване от дясната страна на друго моторно превозно средство. С действията си той е създал непосредствена опасност за останалите участници в движението.

На 17 юни водачът е установен от полицейските служители, като спрямо него е взето административно отношение.

Кадър: МВР

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