Васил Филипов от катастрофата на "Челопешко шосе" пребил Росен Иванов от "Калашниците"

Красимир Алексиев и Росен Иванов от групата "Калашниците" остават за постоянно в ареста, реши Софийския градски съд. Те са обвинени за принуда и отправяне на заплахи.

На неизвестна дата през 2023 г. Иванов заплашил Димитър Стефанов да даде на Красимир Алексиев 7 хил. лв. и го заплашил, че ще му счупи главата.

Също на неизвестна дата през 2024 г. Красимир Алексиев заплашил същия Димитър Стефанов, за да му даде пари. "Имам хора навсякъде, ще се оправя. Ще видиш кой съм, ще ти счупя главата", заканвал се Алексиев. Той е мъжът, който обяви кастинг за нови членове на Калашниците в неделя, но се "явиха" само от ГДБОП, за да ги арестуват.

Красимир Алексиев е осъждан през 2022 г. в Бургас заради фалшиви документи, а Иванов - два пъти за шофиране без книжка. И двамат аработили в строителството, н онапоследък нямали трудова ангажираност.

Свидетели по делото разказали, че Калашниците са заедно от 2020 г. Започнали като група за взаимопомощ, но после започнали да се занимават с лихварство, сводничество, рекет и заплахи.

Един от свидетелите дал дпоказания, че Росен Иванов от Калашниците бил пребит преди време от Васил Филипов, който е един от шофьорите, предизвикали тежката катастрофа с 4 жертви на "Челопешко шосе".

Показания е дала и Зоя Велинова, която е била проститутка, н озаминала за Германия и срещнала там мъж, с когото заживяла.

"Те са под светлините на прожекторите, активни са в социалните мрежи, няма да извършат престъпление. Занимават се и с благотворителна дейност, построили са къща на бедни хора", каза адвокатът на Алексиев, но съдът реши да остави клиентът му и Росен Иванов за постоянно в ареста.

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