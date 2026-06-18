Пловдивска гимназия откри път към търсена професия - подготвя успешно дентални асистенти (Снимки)

Отворихме обявите и видяхме какво иска пазарът на труда, обясняват от ръководството на училището

Медицински центрове с удоволствие помагат в обучението на учениците

Те са любознателни и отговорни. Щом прекрачат в специално оборудвания стоматологичен кабинет на училището, обличат работното облекло, надяват стерилни ръкавици и започват да боравят с необходимите инструменти.

10-класниците Сияна, Габриела, Лилия, Никол, Христо, Антон са от първия випуск на новата специалност “Асистент на лекар по дентална медицина” в СУ “Цар Симеон Велики” в Пловдив. Паралелката е от 26 ученици. А интересът към тази специалност непрекъснато расте.

“Тази година ще приемем четвъртия поред випуск от тази специалност. Подаването на заявленията е от 8 до 10 юли, след това има първо класиране, записване, евентуално второ класиране и цялата кампания продължава до средата на август. Но опитът сочи, че тази паралелка се запълва бързо", казва зам.-директорът на училището Диана Банчева.

Учебното заведение е единствено в Пловдив, което разкри такава специалност. Как са се насочили към нея? Просто отваряйки обявите, видели какво се търси на пазара на труда. И по това се ориентирали.

Директорът Руси Баташки и заместниците му положили максимални усилия училището да получи картбланш от РУО - Пловдив, и от Министерството на образованието и да започне да готви такива кадри.

“Тази година има малка разлика. Новата паралелка няма да е “Асистент на лекар по дентална медицина”, а “Асистиране в денталната медицина”, като

учебният план е по-различен, с по-съвременни и актуални предмети”,

разкриват от ръководството на СУ “Цар Симеон Велики”. Гимназията се намира на едно от хубавите места в града на тепетата - в широкия център. Снимка: Радко Паунов

Оттам са категорични, че не във всеки град може да бъде открита такава специалност. Причината е в преподавателския състав. Нужни са специалисти, които да водят отделните предмети. Пловдив е подходящ, защото разполага с Медицински университет, а и доста млади и способни зъболекари откликвали и съдействали.

“Страшно много медицински центрове ни подадоха ръка и приемат учениците ни за производствена практика, изненадано е училищното ръководство. “Никъде не срещнахме думите: “Ама не можем”, “Нямаме време”, разказва Банчева.

Специалността е изключително търсена. Затова преподавателите повтарят на своите ученици: “Спазвайте правилата, учете се, защото в мига, в който завършите, можете веднага да започнете работа.

Ако се справите добре по време на практиките, самите центрове могат да ви предложат работа”

Материалът не е лек. Учат предмети като “Асистиране в денталната медицина”, “Анатомия и физиология на човека”, “Дентални болести”, “Образна диагностика”. Училищната база е оборудвана с медицински пособия. Снимка: Радко Паунов

За целта са привлечени и преподаватели от Медицинския университет, които трябва да поднесат материала разбираемо като за ученици. Все още няма конкретно написани учебници за тази възрастова група. Една от преподавателките - дентален лекар, толкова се въодушевила, че записала и педагогическа преквалификация.

Благовест Гавазов преподава латински език в Медицинския университет, но води часове и в СУ “Цар Симеон Велики”. “Срещат, разбира се, трудности учениците, но резултатите са относително добри. Тук не учим езика на високо ниво, а за медицински цели - склонения, словосъчетания, предлози и прилагателни. По-скоро е за обща култура, тъй като ще работят в медицински среди и като чуят даден термин на латински, да могат да се ориентират”, обясни преподавателят. Учениците изучават медицински дисциплини като анатомия, образна диагностика и други. Снимка: Радко Паунов

Родители също харесват тази специалност и насочват децата си към нея.

“Без да се замислим, препоръчахме на дъщеря ни тази паралелка. И тя ни послуша. Допада ни, че ще излезе от училище с добра и престижна професия. И може да започне веднага да я упражнява”, обясни пред “24 часа” Мария Андреева, дългогодишна реанимационна медицинска сестра, чийто съпруг е лекар. Плановете им са, живот и здраве, след завършване на училище дъщеря им да продължи със стоматология. Такова е желанието и на един от десетокласниците.

Макар и в ученическа възраст, децата смятат, че ще могат да упражняват една добре платена и престижна професия.

“Децата ни са добри. Не можем да кажем, че са най-блестящите по успех. Но се опитваме да им дадем шанс. В крайна сметка впоследствие те могат да сменят попрището, но важното е, че от училище излизат с търсена, стабилна и добре платена професия. А и докато учат висше образование занапред, могат да работят по специалността от гимназията”, казват от училището. Сред бъдещите дентални асистенти има и момчета, но те вероятно ще продължат със стоматология в Медицинския университет. Снимка: Радко Паунов

Първоначално, преди години, от Медицинския университет реагирали, че се разкрива такава специалност в средно училище. Но към днешна дата

настоящото ръководство на вуза е надежден партньор на гимназията

Освен лаборатория и стоматологичен учебен кабинет СУ “Цар Симеон Велики” в Пловдив е оборудвало и STEM център за още една нова специалност, която се разкрива тази година - “Административни офис дейности”. Учениците изучават стоматологични дисциплини. Снимка: Радко Паунов

Ръководството се надява, че и там ще успее, защото администратори са необходими навсякъде. Бъдещите гимназисти ще бъдат обучавани как да работят с компютри и да владеят различни програми, да обработват информация и да водят служебна кореспонденция. Паралелката е една с 26 бройки.