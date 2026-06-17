Подсъдим гинеколог от Карлово не се яви на дело за смърт на новородено, бил на обучение

Обвинен е в причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на медицинската професия

Д-р Тодор Бакърджиев от карловската МБАЛ "Д-р Киро Попов" не се яви на разпоредителното заседание по делото срещу него за смъртта на новородено.

Адвокатката му Пенка Маринова представи документи, че от 8 до 22 юни той трябва задължително да посещава курс към Медицинския университет във Варна и е невъзможно да отсъства. Тъй като причината е уважителна, Окръжният съд отсрочи заседанието за 15 юли, когато ще бъде направен нов опит за даване ход на процеса.

Според прокуратурата на 10 срещу 11 май 2023 г. поради немарливо изпълнение на медицинската професия лекар-специализантът по акушерство и гинекология тогава Тодор Бакърджиев причинил смъртта на плода на родилката Богдана Георгиева. Преди 3 г. жената сама разказа в социалните мрежи за трагедията, но обвини друга лекарка за смъртта на новороденото си дете. Привлечен към наказателна отговорност обаче е само д-р Бакърджиев.

По думите на Георгиева тя влязла в болницата за задържане на плода, който бил разположен крачно-седалищно. Била е вкарана в родилна зала със система за задържане и екипът пристъпил към нормално раждане, вместо със секцио. След това била обвинена, че не напъвала достатъчно.