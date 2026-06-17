Ученик от Ямбол стана №1 на европейското състезание за най-добър млад автомеханик

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Ученикът от Професионалната техническа гимназия „Иван Райнов" в Ямбол Петър Недев спечели първо място на Международното състезание Young Car Mechanic, което събра в латвийската столица Рига най-добрите млади автомеханици от Европа. Това съобщиха от пресцентъра на МОН.

Във финалната надпревара участваха представители на 15 държави - България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Украйна, Унгария, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия и Чехия, които са спечелили националните състезания в своите страни. Те трябваше да изпълнят 15 задачи, подготвени им от световни производители на части и консумативи за автомобили.

Българският представител Петер Недев беше над всички и събра общо 715 точки, които го поставиха еднолично на първото място. Негов ръководител е инж. Георги Пенков - учител в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов".

През април тази година Петър спечели надпреварата за автомонтьори в Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС" в София, което му даде право да представя страната ни на Young Car Mechanic в Латвия. Националното състезание се организира съвместно от МОН и Интер Карс България.