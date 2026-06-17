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Представители на шефа на Европейския съвет: ЕС е имал дипломатически контакти с Кремъл

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Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Канцеларията на председателя на Европейския съвет Антонио Коща е имала “кратки дипломатически контакти” с Кремъл за отваряне на канали за комуникация, съобщиха днес европейски представители, цитирани от Франс прес, в момент, когато ЕС смята за възможни преговори с Москва за прекратяване на войната в Украйна. 

“През последните няколко седмици е имало кратки контакти на дипломатическо ниво за отваряне на канали за комуникация, но нищо съществено не е обсъждано”, казаха представителите.

ЕС има конкретни интереси, които трябва да бъдат защитавани, ето защо е важно да се установят дипломатически канали с Русия, добавиха те, цитирани от БТА. 

Блокът “не е посредник. Той подкрепя Украйна в усилията и за постигане на справедлив и траен мир”, уточниха европейските представители. 

Според “Блумбърг” високопоставен съветник на Коща се е обадил на приближен до руския президент Владимир Путин високопоставен руски представител два пъти, за да поставят основите за по-съществени разговори в бъдеще.

Говорител на Коща отказа коментар, а говорителите на Путин не отговориха на изпратените по имейл запитвания за коментар, отбеляза “Блумбърг”.

 

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

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