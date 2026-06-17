Сред тях - къпалнята "Мария Луиза" и Летния театър

35,5 млн. евро ще струва откупуването на 5 частни имота в Борисовата градина. Става дума само за принудително отчуждаване на терените, а не на сградите. Освен това общината ще търси правни механизми за връщане на част от терените, а не само изкупуване заради начина, по който някои от имотите са придобити в миналото. Това съобщи зам.-кметът по градско планиране и развитие на София арх. Любо Георгиев по време на заключителната дискусия на третото обществено обсъждане на проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина.

Според разчетите на общината принудителното отчуждаване на терена на Летния театър би струвало 10 млн. евро. Този, върху който е разположена къпалнята "Мария Луиза" е оценен на 18 млн. евро. Земята под бившия ресторант "Тенекиите" ще струва 1 млн. евро, връщането на частния имот до "София ленд" - 4 млн. евро, а на друг частен имот в "Дендрариума" - 2,5 млн. евро.

За да се стигне до принудително отчуждаване на тези имоти обаче е нужно да бъде приет подробния устройствен план на Борисовата градина. ПУП е начин да запазим парка, без план той ще бъде оставен на произвола и на частична работа на парче. ПУП няма как да удовлетвори всички, но настоящият вариант е в обществен интерес и така ще гарантираме публичния и зеления характер на парка, обясни арх. Георгиев.

След приемането на плана общината ще има 5 г. срок да отчужди частните имоти.

При първото обществено обсъждане на плана през 2019 г. са постъпили 1268 становища, през 2022 г. - 4200, а сега - 441.

Районните експертни съвети ще имат 7 дни да разгледат становищата постъпили в трите района, в чиято територия влиза Борисовата градина. Това са "Средец", "Лозенец" и "Изгрев".

През лятото обществения експертен съвет по устройство на територията ще се събере, за да разгледа всички постъпили становища и ще излезе с препоръки за евентуални промени в плана.

Финалната стъпка за приемане на плана е обсъждане в Столичния общински съвет, който също може да направи промени.

Част от постъпилите сега становища са относно липсата на екологична оценка. Арх. Георгиев обаче обясни, че два пъти РИОСВ е давала становище, че такава не е необходима.

Ябълката на раздора по време на дискусията бяха предвижданията за изграждане на два подземни паркинга - един под автокъща "Капитолия" и още един при гара "Пионер", както и възстановяването на стадион "Юнак" с 25 000 места.