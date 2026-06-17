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България изпълни и последните 8 препоръки за излизане от Сивия списък за пране на пари (Обзор)

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Като правосъден министър Георги Георгиев отговаряше за излизането на страната ни от Сивия списък за пране на пари. СНИМКА: Йордан Симеонов

България е получила зелена светлина за излизане от Сивия списък за пране на пари. Страната ни е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) и предстои да бъде извадена от позорния и вреден за икономиката списък.

С тази новина се похвали във фейсбук бившият правосъден министър Георги Георгиев в сряда, като се позовава на становище от Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL). Вчера бе публикуван финалният доклад на комитета, който е независим орган за мониторинг към Съвета на Европа, с оценка на направеното в тази сфера от предишния парламент и кабинета “Желязков” от последната мониторингова оценка миналия юни.

“България е подобрила техническото си съответствие с осем препоръки на FATF относно конфискацията и временните мерки, престъплението финансиране на тероризма, целенасочените финансови санкции, свързани с разпространението на оръжия, организациите с нестопанска цел, кореспондентското банкиране, санкциите и взаимната правна помощ”, пише в последния доклад. Мониторингът стартира през май 2022 г. За този период “властите са предприели множество стъпки за укрепване на правната рамка на страната за борба с прането на пари и финансирането на тероризма”, отчита комитетът.

Георгиев е доволен от положителната оценка и постигнатия успех, тъй като лично отговаряше за излизането на Сивия списък в кабинета “Желязков”. Покриването на критериите е резултат от подготвените и изпълнени от предишния редовен кабинет мащабни реформи в Наказателния кодекс, свързани с модернизацията му и подобряване на уредбата срещу пране на пари, организирана престъпност, корупция и тероризъм, отбеляза той. Предстои да излезе и окончателната оценка на FATF за излизането ни от Сивия списък.

Като правосъден министър Георги Георгиев отговаряше за излизането на страната ни от Сивия списък за пране на пари. СНИМКА: Йордан Симеонов

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