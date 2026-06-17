Разказ от сценарист на хитови сериали се падна на изпита в 7-и клас (Обзор)

Познато дете успокоило автора Христо Раянов - “Окей беше”, той се надява да са се справили

Разказът “Въпрос №18” на съвременния автор Христо Раянов се падна на изпита по български език и литература след 7-и клас. Амбициозно момче се готви за състезание цяло лято, но печели само защото вижда верния отговор на 18-и въпрос от листа на друга ученичка - това е сюжетът. Съвестта не му позволява да вземе наградата,

признава си и призът отива при момичето

Христо Раянов е завършил журналистика в СУ, известен е и като сценарист на любими тв сериали като “Столичани в повече”, “Откраднат живот”, “Румбата, аз и Роналдо”. Но след 20 г. работа като сценарист решава да се върне в родния Русе, където първо е журналист, а после става преподавател в университета.

Често съчетава исторически теми, приключенски сюжети и морални дилеми, близки до света на младите хора. От 2 години води и

курсове по творческо писане за деца

“Надявам се, че не съм затруднил учениците”, каза авторът пред “24 часа”. “Видях детето на бивш колега, което беше на изпит, и го питах дали се е справил. Той ми отговори: "Окей беше, така че надявам се повечето да са се справили добре”, разказа Раянов. Христо Раянов

“Хубаво е да се обръща внимание и на съвременната българска литература. Това би обогатило младото поколение, стига разказът да е читав”, добави той. В последните години преразкази на миниматурите са давани по текстове на Виктория Башлийска, Кристин Димитрова, Захари Карабашлиев и други съвременни автори.

По традиция учениците изслушаха и запис на текста, този път прочетен с познатия тембър на актрисата Гергана Стоянова. Доскоро тя бе и

гласът от навигацията в гугъл

55 хиляди ученици се явиха на изпита в 1637 училища в страната.

Задачата, по която трябва да се формулира теза или антитеза, пък беше от разказа “Косачи” на Елин Пелин. Учениците трябваше с няколко изречения да обяснят какво внушават думите на Лазо към Благолажа: “Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?”.

"Живи и здрави сме", мъдро заключи след изпита 7-класникът от столичното 30-о училище Людмил Трифонов, според когото преразказът е малко по-труден, защото е от името на даден герой. “Тестът беше сравнително лесен. Преразказът също не ме затрудни много, госпожата ни съветва да си правим план и аз постъпих така, по-лесно е”, каза съученикът му Борис Димитров. "Беше лесно, нямаше непознати думи", увери Никол Фратева, която иска да учи норвежки и датски.

“Разбрах, че са доволни, че им се е паднал за разсъждаване “Косачи” от Елин Пелин”, коментира Нели Рашева, учител по литература. Според нея и “Въпрос №18” не би трябвало да ги затрудни, стига да съобразят, че ако в даден епизод героят не участва, моментът трябва да се пропусне, защото разказът трябва да е от негово име. Това се тренира от колегите, обясни Рашева.