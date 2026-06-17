Притеснен баща от Пловдив: 40 часа я няма дъщеря ми, помагайте!

Близо две денонощия баща търси дъщеря си и моли за помощ в социалните мрежи. Момичето се казва Валентина и е с къси дънки и черна блуза.

"40 часа я няма, полицията също я търси", обяснява Цецо Тосков. Притесненият родител моли всеки, който я забележи, да се свърже с него. Той е пуснал поста си в групата "Забелязано в Кючука". Не се уточняват подробности за момичето на колко години е, но от снимката се вижда, че е в ученическа възраст.

Някои съветват бащата да потърси приятелка на дъщеря му и да поговори с нея евентуално да го насочи към следа.

Лъчезара Янкова дава известна надежда, като е написала под поста на Тосков, че вчера около 18,30 часа видяла Валентина да върви по улица "Силиврия" към магазина на Фреш маркет. Мнозина пожелават момичето да бъде открито живо и здраво.