2 месеца по-късно: депутатите най-накрая замразиха заплатите си (Обзор)

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След два месеца заричания Народното събрание най-накрая гласува замразяване на високите депутатски заплати.

Единодушно 193-ма казаха “да” основната сума на месечното им възнаграждение да се закове на 4236 евро и да не се променя на всеки 3 месеца. Депутатската заплата се формира на база три пъти средномесечната заплата в обществения сектор и затова се преизчисляваше по данните на НСИ.

Още в деня след вота на 19 април “24 часа” призова новите избраници да замразят възнагражденията си. “Времената искат рестрикции и политиците трябва първи да дадем пример”, каза при старта на парламента и премиерът Румен Радев.

Замразяването на заплатите обаче не бе разписано при приемането на новия правилник на Народното събрание, затова се наложи миналата седмица от “Прогресивна България” да внесат нарочно проекторешение за това.

Замразява се основната заплата, но всеки депутат взема прилична сума отгоре - за стаж, за научни титли, за шефски постове в НС, за участие в комисии. Така заплатата набъбва с още около 1000 евро. Отделно са и прословутите 2/3 за сътрудници и представителни разходи, които се водят безотчетни.

В дни на криза депутатите трябва да дават пример, обясни шефът на депутатите от ПБ Петър Витанов.