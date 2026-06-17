Пиян вилнее в Кричим, буйства срещу баба си и дежурните полицаи

Нарекъл органите на реда "Смешници, не ме е страх от вас"

Агресията и обидите ще му костват глоба от 150 евро

Млад мъж се напи много и започна да троши и да буйства в дома си в Кричим. През деня на 12 юни т. г. той започнал да се черпи в центъра на града, после се прибрал и продължил да се налива, пускайки силна музика. Към 22 часа започнал да буйства и счупил стъклена врата в жилището, при което от ръката му потекла кръв.

Баба му се обадила в полицията и когато пристигнал патрул, пияният проявил агресия и към възрастната жена, и към униформените. Нарекъл служителите на реда "смешници" и им крещял: "Не ми пука от никой, не ме е страх от вас, нищо не може да ми направите!" Наложило се да бъде задържан и впоследствие отведен в медицинско заведение, където обработили раната на ръката му.