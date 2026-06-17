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Пиян вилнее в Кричим, буйства срещу баба си и дежурните полицаи

Ваня Драганова

[email protected]

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Действието се е развило в Кричим.
  • Нарекъл органите на реда "Смешници, не ме е страх от вас"
  • Агресията и обидите ще му костват глоба от 150 евро

Млад мъж се напи много и започна да троши и да буйства в дома си в Кричим. През деня на 12 юни т. г. той започнал да се черпи в центъра на града, после се прибрал и продължил да се налива, пускайки силна музика. Към 22 часа започнал да буйства и счупил стъклена врата в жилището, при което от ръката му потекла кръв.

Баба му се обадила в полицията и когато пристигнал патрул, пияният проявил агресия и към възрастната жена, и към униформените. Нарекъл служителите на реда "смешници" и им крещял: "Не ми пука от никой, не ме е страх от вас, нищо не може да ми направите!" Наложило се да бъде задържан и впоследствие отведен в медицинско заведение, където обработили раната на ръката му. 

Изправен пред Районния съд в Пловдив, той признал вината си и изразил съжаление за поведението си. Случаят е приключен с глоба от 150 евро по Указа за борба с дребното хулиганство. 

Съдебната палата в Пловдив.
Съдебната палата в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Действието се е развило в Кричим.
Съдебната палата в Пловдив.

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