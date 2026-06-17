Калашниците започнали с благотворителност, но печелели от сводничество, сред тях има известен коафьор (Обзор)

Васил Филипов от катастрофата на “Челопешко шосе” пребил Росен Иванов от групировката

Калашниците от “Ботунец” започнали като група на приятели за взаимопомощ през 2020 г., но постепенно се захванали със сводничество, лихварство, рекет и заплахи. Това разказали свидетели по разследванията за дейността на Калашниците, които бяха задържани в неделя. Тогава в ареста попаднаха над 50 човека, но голяма част от тях по-късно бяха освободени. В сряда четирима се изправиха пред Софийския районен съд, а двама пред Софийския градски. Всеки е със самостоятелни обвинения, а не като банда.

Мъжете са известни в социалните мрежи отдавна, но нашумяха след катастрофата на ул. “Челопешко шосе” преди дни. Тогава двама шофьори предизвикаха фатален удар с автобус и 4 жертви. За единия от тях - Васил Филипов от кв. “Ботунец”, се появиха твърдения, че бил от Калашниците. Така групата стана медийно известна. В СГС се разбра обаче, че преди време Васил пребил Росен Иванов от групата и не били в добри отношения. Именно в градския съд се гледа мярката на Росен. Другият, който се изправи пред градските магистрати, беше Красимир Алексиев - едно от лицата на приятелската група. Той пък стана много популярен миналата седмица, когато в социалните мрежи обяви кастинг за нови членове на Калашниците за неделя. Клипът предизвика десетки негативни коментари. После се оказа, че на т.нар. кастинг се явили само от ГДБОП, за да ги арестуват.

Росен Иванов и Красимир Алексиев са обвинени за два случая на принуда над мъж на име Димитър Стефанов. Те искали да им дава пари, като го плашили с побой. Според обвиненията на неизвестна дата през 2024 г. в къща в кв. “Драгалевци” Алексиев казал на Стефанов: “Имам хора навсякъде, ще се оправя. Ще видиш кой съм, ще ти счупя главата”. Според адвокат Иво Найденов, който защитава Алексиев, по това време клиентът му бил задържан по друго дело, а преди това бил в командировка в Германия. Освен това Красимир Алексиев бил със Стефанов в особени отношения. “Видният” Калашник има и второ обвинение - през 2024 г. държал в плен момиче за 7 денонощия.

Приятелят му Росен Иванов пък е обвинен, че през 2023 г. заплашвал същия Димитър Стефанов да даде пари на Алексиев, за да не му счупи главата. Показания дала и проститутка на име Зоя. Тя работила за Красимир, но след това заминала за Германия и заживяла с германец. Коафьорът Минко Петров с една от наградите си

И двамата обвиняеми са осъждани. Алексиев за документно престъпление през 2022 г., а Иванов за шофиране без да има книжка. За това е освободен от наказателна отговорност и е наказан с глоба от 800 лв.

И двамата се представиха пред съда като безработни, иначе били строители. Живеят в панелки в кв. “Ботунец”. Според адвокат Цветан Илиев, който защитава Росен Иванов, групата им се ангажирала с благотворителност - помагали на нуждаещи се и дори построили къща на бедни хора. Нямало опасност да се укрият, защото били активни в социалните мрежи и постоянно в “светлината на прожекторите”. Иванов и Алексиев, които имат татуировка на калашник на слепоочията си, засега остават за постоянно в ареста.

Друга група мъже, гравитиращи около Калашниците, пък се яви в Софийския райнен съд, защото техните обвинения са подсъдни там. Единият се казва Емрах Алексиев, който според обвиненията е склонявал момичета към проституция. Жриците на любовта печелили от 120 до 180 евро на сеанс с клиент. Той отрича и твърди, че не е от “Калашниците”, но Софийският районен съд го остави в ареста.

По същото време друг състав решаваше съдбата на Минко Петров, който е известен фризьор. Обвинен е за транспортирането на момиче при клиенти с нелегален таксиметров автомобил. Свидетелката Светла Василева казала, че е проституирала доброволно, а Минко вземал по 50-60 евро от нея.

Минко Петров говори пред съда 1 час - гладко, без диалект и жаргонни думи. На моменти се разплакваше и също отрече да е част от Калашниците. Нямаше татуировка на руския автомат на главата си. Разказа, че със Светла имали връзка 1 г., но тя отказала да спре с проституцията. Затова изнесъл куфарите ѝ и се разделили. 4 дни преди ареста му тя се свързала с него с молба за помощ. Той още я обичал и ѝ намерил апартамент. Бил в него, когато от ГДБОП го задържали по показания на бившата му любима. Набили го и му счупили 3 зъба. Показа ги на съда и обяви, че заради нанесения му побой единият полицай си наранил ръката, а докато го удрял, неволно закачил своя колежка.

Това бе единствената част от версията на Петров, за която съдия Ангел Павлов се съгласи, че е възможна и дори вероятна. Обясни, че има достастъчно данни като шофьор на нелегално такси “Максим” Минко да е возил проститутки. Дори било много добро прикритие. Същото каза и за твърдението на Петров, че е фризьор, който 3 пъти е печелил приза “Коафьор на годината”. Легалната дейност била много добър начин за прикритие на нелегалната, каза съдията. И обясни, че мъжът има две стари присъди - глоба за шофиране в пияно състояние и 7 месеца условно, че е карал дрогиран.

Заради това, че засега разпитана е само Светла Василева, съдия Павлов посочи, че на свобода мъжът може да повлияе на други момичета и те да не свидетелестват срещу него. Още преди това Петров твърдял, че е возел всякакви клиенти. След пледоарията на прокурор Валентин Вълев изведнъж реши, че е карал и него в таксито си. След заседанието обвинителят посочи, че това е защитна теза. И добави, че засега няма данни Петров да е част от бандата на Калашниците, но делото е в ранен етап.