МВР с нови тестове и лаборатория срещу фалшивите проби за наркотици (Обзор)

Нова лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителни резултати за дрога при полеви тестове, ще заработи в Пловдив на 1 август т. г. Това съобщи шефът на Областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов по време на полицейска акция, стартирала в началото на седмицата срещу агресивното шофиране. Сега често се случва тестовете на слюнката на спрени шофьори да отчитат употребата на наркотици, а после кръвните проби да показват, че човекът зад волана е чист. Не са малко и загубените от МВР дела за фалшиво положителни тестове.

Новата лаборатория ще се намира в сградата на Второ районно управление. Ремонтните дейности там вече са в ход, видя репортер на “24 часа”.

“Създаваме лаборатория за изследване на кръвните проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотични вещества. Изграждането ѝ е в напреднал етап и на 1 август ще имаме работеща лаборатория. Резултатите от кръвните изследвания ще бъдат готови в рамките на 2-3 дни”, обяви Васил Костадинов. Предстои да се купят и нови полеви тестове, които били с по-голяма точност от сегашните.

Директорът на Пътна полиция Радослав Начев съобщи, че от началото на седмицата е започнала акция в цяла Европа, насочена към водачи, употребили алкохол и наркотици. Той уточни обаче, че не всички шофьори ще бъдат тествани за дрога, а само тези, при които органите на реда забележат признаци като зачервени очи, изпотяване или пресъхнала уста.

По време на акцията стана ясно, че с настъпването на летния сезон полицията в Пловдив пуска в движение цивилни автомобили със сигнализация “Полиция - Стоп! Последвай ме”, които ще следят за агресивни шофьори в града и на магистрала “Тракия”. При рискови водачи полицейският автомобил ще изпреварва нарушителя, ще активира надписа за спиране и ще го извежда от движението за проверка.

Друга мярка са новите дронове, които ще наблюдават на възлови участъци и кръстовища в града за агресивни шофьори.

“Дроновете се използват почти ежедневно. Най-често чрез тях се установяват водачи, които преминават на червен сигнал на светофарните уредби”, уточни Васил Костадинов. Докато полицейските шефове изнасяха информация за акцията, на булеварда до тях стана тройна катастрофа. Служителите на КАТ реагираха бързо, не се стигна до задръстване в час пик.