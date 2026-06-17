Синдикален шеф: Матурите след 4-и и 10-и клас създават излишен стрес за учениците

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Матурите след 4 и 10 клас не носят достатъчно добавена стойност и създават излишен стрес за учениците. Това заяви пред NOVA NEWS председателят на синдикат „Образование" Юлиян Петров.

Според него резултатите от националното външно оценяване служат основно за статистика, без да водят до реални промени в образователната система. Той подчерта, че бързата скорост на целия начален етап на образование също не е добра.

По думите му е необходимо намаляване на учебното съдържание, повече подкрепа за учениците с дефицити и по-добро партньорство между училището и родителите.