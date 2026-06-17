Главният прокурор да се подпомага от до трима заместници, прие правната комисия

Главният прокурор се подпомага от до трима заместници, гласува парламентарната правна комисия на второ четене с промени в Закона за съдебната власт. Сега заместниците са двама.

Главният прокурор организира дейността на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба (НСлС) и на административните ръководители в прокуратурата. Той назначава и освобождава служителите във Върховната касационна прокуратура, НСлС и в администрацията на главния прокурор, предвиждат текстовете.

Директорът на НСлС занапред вече няма да е и заместник главен прокурор по разследването, както е в действащия закон.

Народното събрание избира главен инспектор и инспектори към Инспектората на ВСС не по-рано от 6 месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на техния мандат, прие правната комисия. Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се правят не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред специализираната постоянна комисия на НС от депутати, от общите събрания на ВАС и ВКС, съобщава БТА.

Когато след проведеното гласуване в Народното събрание не са избрани всички членове на Инспектората към Висшия съдебен съвет или не е избран главен инспектор, в двуседмичен срок парламентът стартира нова процедура за избор на оставащите инспектори или на главен инспектор, е записано в гласуваните от комисията текстове.