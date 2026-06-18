15-годишен зад волана се заби в стълб, пет непълнолетни момчета са ранени

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Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица. Произшествието е станало тази нощ около 1,30 ч, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. В резултат на това е пострадал водачът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници.

На водача са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Друго дете пострада часове по-рано в катастрофа между три автомобила по пътя Велико Търново - Русе. Произшествието е станало около 20 ч в сряда в района на бензиностанция в с. Поликраище.

По първоначална информация са се ударили два леки и един товарен автомобил. Пострадала е водачката на единия лек автомобил и дете, пътувало в него. След преглед в болница се оказа, че майката и детето са само с натъртвания и охлузвания. Освободени са за домашно лечение, уточни полицията.