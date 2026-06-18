22-годишен опита да открадне кола с дете в нея в София, шофьорът се оказа полицай

Младо момче на 22 години е направило опит за кражба на атракциони в Борисовата градина. След като е хванат, младежът е подгонен от собственика. Тичайки момчето вижда автомобил и се опитва да го открадна, за да се спаси. 22-годишният младеж накарал шофьорката да тръгне, но тя не потеглила.

Стреснат, младежът излиза от колата, и тръгва към следващия автомобил. Сяда в новата кола, която е управлявана от полицай, който е с детето си. Автомобилът е в движение и полицаят опитва да го спре, но крадецът се опитва да тръгне.

В крайна сметка служителят на реда задържа младежа, който е криминално проявен за кражби, съобщи Нова тв. Според комисар Стефан Попов, заместник-началник на 1. РПУ, крадецът може да е бил под влияние на наркотици.