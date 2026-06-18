Единият от обвиняемите за убийството в Искър повикал 112

Единият от обвиняемите за убийството на мъж заради неплатена сметка в град Искър се обадил на 112. Това съобщи по Би Ти Ви говорителят на окръжната прокуратура в Плевен Диана Илиева - Стоянова. Обаждането е броени минути след побоя в града.

Първоначално пострадалият е посетил питейно заведение в центъра на Искър на 13 срещу 14 юни. Консумирал е определено количество алкохол, което не е заплатил и си е тръгнал от заведението около 4 ч, разказа още тя. След което е настигнат от единият обвиняем - на 28 години.

По свидетелски показания на полицейски служител, който е гледал камери, първият обвиняем застига пострадалия, движейки се малко заднишком зад него и нанася изненадващ удар в областта на лицето. В резултат на удара мъжът пада и си удря силно главата в асфалта, информира говорителят на окръжната прокуратура в Плевен.

В този момент 28-годишният мъж го хваща за ръката и почва да го влачи към тротоара и го оставя в безпомощно състояние. Пострадалият малко след това става и почва да ходи по улицата и минава 2-3 м кляка на пътното платно и се държи за бордюра. В този момент - в 4,08 ч е застигнат от двамата обвиняеми по делото. Провежда се много кратък разговор между тях, след което другият обвиняем му нанася силен удар с ритник в лицето. Така пострадалият отново пада на пътното платно и си удря главата.