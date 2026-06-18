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Депутатите ще обсъдят избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията

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Депутатите ще обсъдят избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията СНИМКА: Велислав Николов

Парламентът ще обсъди проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупцията. Това е точка първа в програмата за днешното пленарно заседание, пише БТА.

Новият Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности влезе в сила на 5 юни 2026 г. Според него Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът. В едномесечен срок ресорната парламентарна комисия трябва да изслуша кандидатите и Народното събрание да избере член на антикорупционния орган.  

В дневния ред на днешното пленарно заседание е и второто четене на изменения в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Промените в т. нар. удължителен закон за бюджета предвиждат Министерският съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро (3 на сто от прогнозния БВП).

Предстои депутатите да продължат обсъждането и гласуването на второ четене на преходните и заключителните разпоредби от промените в Наказателно-процесуалния кодекс. 

Депутатите ще обсъдят избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията СНИМКА: Велислав Николов

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