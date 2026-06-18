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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23064439 www.24chasa.bg

Николай Василев: Разходите трябва да се орежат с 6 млрд. евро

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Николай Василев

 През последните 30 години средната заплата в България расте много по-бързо от инфлацията, включително миналата, тази и може би следващата година. Това каза Николай Василев пред Нова тв. Той заяви, че не смята, че инфлация от няколко процента, включително последните 2 месеца общо 0,2% заедно и сега през летните месеци вероятно с понижаването на цените на някои храни по климатични причини, не вижда как това трябва да е големият проблем на България. 

Василев допълни, че през 2008 година инфлацията е била много по-висока. Тога бензинът и дизелът били много по-високи отколкото сега, при по-ниски заплати.

"Ако продължаваме с дългове и дефицити и догодина ще имаме същата ситуация", обяви Василев.

Според него правителството не е дало никакви идеи и няма никакви идеи какво да прави с бюджета. Василев обясни, че правителството няколко пъти е казало нещо като микроскопични идеи за реформи. За него разходите трябва да се орежат с 6 млрд. евро на година. 

Василев смята, че трябва да има големи съкращения в държавната администрация и оптимизация в публичния сектор. 

Николай Василев

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