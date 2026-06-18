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Президентът Йотова ще открие 16-ата научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психичноздравните услуги

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Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Президентът  Илияна Йотова ще открие днес 16-ата Международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психичноздравните услуги (ENMESH), съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Форумът, който ще продължи до 20 юни, тази година е посветен на темата за преосмисляне на психичното здраве във време на промяна и ще събере над 250 експерти, учени и практици от Европа и света, пише БТА.

Съорганизатори на събитието са Националният център по обществено здраве и анализи и Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“, в партньорство със Столичната община. 

Да има закон за здравно-психиатричната грижа - около тази теза се обединиха експертите, участващи в конференцията "Психично здраве и социална грижа в ЕС и  България - правни, етични и обществени аспекти" в края на миналата година. 

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

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