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Пламен Абровски ще инспектира контрола върху храните, влизащи у нас на „Капитан Андреево“

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Пламен Абровски КАДЪР: NOVA

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ днес, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Министърът ще инспектира организацията и осъществяването на официалния контрол върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи на територията на Европейския съюз през пункта.

Българската агенция по безопасност на храните съобщи вчера, че за месец май не е допуснала внос на 43 пратки с общо над 277 тона стоки от трети държави след извършен официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на осемте гранични контролно-пропускателни пункта на страната.

Пламен Абровски КАДЪР: NOVA

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