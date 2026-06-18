Министър Ефремова: Съкращаване на пенсионери накуп ще обезкърви администрацията

Както във всяка администрация има определен процент незаети бройки поради недостатъчен интерес за работа в системата. Около 5% са незаетите бройки. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по Би Ти Ви. Тя поясни, че социалната система е една от най-големите у нас с множество агенции към нея.

По отношение на дали трябва да бъдат освободени работещите пенсионери тя заяви, че най-добрият вариант е да има поетапно приключване на трудовата дейност на по-опитните хора. Едномоментното съкращаване би обезкървило администрацията, каза още министър Ефремова и допълни, че всяко едно прекратяване на трудовия път, особено ако човек е работил дълго време, е гарантирано със социални плащания.

Социалните плащания, когато говорим за пенсии, по изключение се покриват с дълг, уточни тя. Според нея не е невъзможно при демографската характеристика на българското население 100% от осигуровките да покриват целия фонд, който е необходим за плащане на пенсиите. Има шанс тази система да бъде по-устойчива и стабилна.

На първо място е много важно всички плащания, които не са характерни за осигурителната система, да не бъдат част от нея. Например ковид добавката - тя е социално плащане, в никакъв случай не е част от приноса на хората, когато са се осигурявали. Тя не би следвало да е част от формулата, с която се формира размера на пенсията. Би могла да бъде изплащана, но не като част от пенсията и от НОИ, каза още министър Ефремова. По думите й социалните пенсии за старост нямат осигурителен принос от страна на човека. Няма никакъв проблем да продължава да се предоставя на хората, така е редно, но би следвало да се предоставя от социалната система.

Трябва да се прави разлика между издръжка на система, която включва разходи за заплати, и социалните плащания като такива. Те са напълно гарантирани от закона и от удължителния закон за бюджета, както и този, който предстои да бъде приет, каза още Ефремова.

В момента всички плащания са обвързани с линията на бедност или с МРЗ, така че практически от началото на тази година плащанията са увеличени.

Министър Ефремова заяви, че темата за доходите в държавната администрация е широка, през годините има натрупани дисбаланси. Все още не се е разгърнало широко обсъждане, тъй като има липса на аргументи в едната или другата посока. Следва да се направи задълбочен функционален анализ за възнагражденията в системата, каза още тя.