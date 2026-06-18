Бащата на прегазения Филип: Прокурори не протестират ниските наказания, затварят си очите

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Делото за убийството на нашия син Филип започва отначало. На последното заседание на предишния състав съдията допусна абсолютна грешка - каза, че убийството е извършено при непредпазливост, а обвинението и всички ние сме убедени за умисъл.

Това каза по БНТ Красимир Арсов, бащата на Филип, който бе прегазен на пешеходна пътека на ул. "Гурко" в София през септември 2023 г. Той заяви, че съдилищата са по-скоро защитници на престъпници, а не правораздаватели.

"Най-много убива превишената скорост по пътищата - при такива условия съдът дава много под минималната присъда заради многобройни и изключителни смекчаващи обстоятелства. А знаете ли какви са - постъпил на работа, имал постоянен адрес, оженил се или се грижи за някого.

Прокурори не протестират тези ниски наказания, разследващите полицаи - също. Затварят си и двете очи", заяви емоционално бащата на Филип.

Той отбеляза, че е притеснен как ще завърши разследването и делото за тежката катастрофа на "Челопешко шосе".

"Почти навсякъде при подобни инциденти има пропуски в първоначалното разследване, прокуратурата иска меки наказание, това няма да стресне убийците на пътя.

Профилът им е един и същ - не спазват законите, движат се с многократно завишена скорост, пият алкохол, не спазват предимствата на пътя", допълни Красимир Арсов. Филип Арсов СНИМКА: Фейсбук: Сдружение “Ангели на Пътя”

Майката на загиналото момче обясни, че очаква да няма протакане на делото като при предишния състав състав.

"Принудени сме и да гледаме при всяко заседание убиеца, който заедно със защитничката му се държат безпардонно в съдебна зала", каза майката на Филип.

Днес делото започва отначало, очаква се близки да се съберат пред съдебната зала.