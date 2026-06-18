Бащата на прегазения Филип: Прокурори не протестират ниските наказания, затварят си очите

Делото за убийството на нашия син Филип започва отначало. На последното заседание на предишния състав съдията допусна абсолютна грешка - каза, че убийството е извършено при непредпазливост, а обвинението и всички ние сме убедени за умисъл.
Това каза по БНТ Красимир Арсов, бащата на Филип, който бе прегазен на пешеходна пътека на ул. "Гурко" в София през септември 2023 г. Той заяви, че съдилищата са по-скоро защитници на престъпници, а не правораздаватели.
"Най-много убива превишената скорост по пътищата - при такива условия съдът дава много под минималната присъда заради многобройни и изключителни смекчаващи обстоятелства. А знаете ли какви са - постъпил на работа, имал постоянен адрес, оженил се или се грижи за някого.
Прокурори не протестират тези ниски наказания, разследващите полицаи - също. Затварят си и двете очи", заяви емоционално бащата на Филип.
Той отбеляза, че е притеснен как ще завърши разследването и делото за тежката катастрофа на "Челопешко шосе".
"Почти навсякъде при подобни инциденти има пропуски в първоначалното разследване, прокуратурата иска меки наказание, това няма да стресне убийците на пътя.
Профилът им е един и същ - не спазват законите, движат се с многократно завишена скорост, пият алкохол, не спазват предимствата на пътя", допълни Красимир Арсов.
Майката на загиналото момче обясни, че очаква да няма протакане на делото като при предишния състав състав.
"Принудени сме и да гледаме при всяко заседание убиеца, който заедно със защитничката му се държат безпардонно в съдебна зала", каза майката на Филип.
Днес делото започва отначало, очаква се близки да се съберат пред съдебната зала.