Пеперуди нападнаха и Сливен, безопасни са за хората

През последните дни жителите на Сливен са свидетели на необичаен феномен – голям брой нощни пеперуди, които се събират около цъфналите липи в града, съобщават от общинския пресцентър. По информация на граждани увеличен брой пеперуди се наблюдава и в други градове в страната - например в Стара Загора.

Община Сливен е получила множество сигнали и е направила допитване до Регионалната инспекция по околната среда в Стара Загора, за да получи компетентен съвет. Специалистите уверяват, че пеперудите не са опасни за хората. Експерти поясняват, че появилите се пеперуди са от вида Гамозначна нощенка (Autographa gamma), която е вредител по зеленчуковите култури.

Община Сливен призовава за търпение, като очакванията са, че в следващите седмици, с отминаването на цъфтежа, пеперудите ще изчезнат.