65 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие

Общо 65 пожара са потушени през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

С преки материални щети са възникнали 13 пожара. От тях седем са били в жилищни сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, три в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 52 пожара - в сухи треви, храсти, отпадъци и др., пише БТА.

Пожарникарите са реагирали на 115 сигнала за произшествия. Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи, както и инциденти с опасни вещества, паднали дървета и камъни и др. Огнеборците са оказали техническа помощ на Министерството на вътрешните работи, включили са се в отстраняването на опасни предмети, спасяване на животни и др.

Регистрирано е едно лъжливо повикване.