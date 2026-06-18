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РЗИ: С отлична чистота е морската вода на варненските плажове

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Морето на плажовете край Варна е кристално чисто.

РЗИ следи за качеството на морската вода в 23 зони за къпане на варненското крайбрежие. Взимат се проби за изследване за ешерихия коли и салмонела. Последните проби са от 8-9 юни, каза по БНТ Радка Траянова от РЗИ-Варна.

Според нея в 21 зони водата е с отлични качества, в една качеството е добро - тя е около курорта "Камчия", и в зоната Офицерски плаж в град Варна качеството е задоволително, което е типично за това място през през годините.

"Има благоприятна тенденция от 2021 г. насам - 22 от 23 зони са с отлично качество на водата за къпане. Само на офицерския плаж е със задоволително качество - в съседство има канал, който събира водите от голям район.

Все пак препоръчвам на жителите и гостите да използват достатъчно многото зони с отлично качество на морската вода", допълни Радка Траянова.

Морето на плажовете край Варна е кристално чисто.

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