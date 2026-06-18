Живеещи във „Форест клуб“ плащали водата директно на собственика

Два незаконни тръбни кладенеца, съмнителна водоснабдителна система и водомери без пломби на ВиК оператор са установени при проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район" в комплекс „Форест клуб" в местността Баба Алино край Варна.

Това става ясно от официално писмо на директора на дирекцията инж. Явор Димитров до областния управител на Варна Марио Смърков.

Проверката е извършена на 8 юни след сигнал за нерегламентирано водовземане и незаконни сондажи, използвани за водоснабдяване на имоти в комплекса.

Експертите на Басейновата дирекция са открили действащ тръбен кладенец, оборудван с помпа, електронно управление и разклонения към водопроводна мрежа. Сондажът се намира в затворена шахта в непосредствена близост до детска площадка.

На друго място в комплекса е установен втори сондаж, който към момента на проверката не е бил оборудван с помпа и е в процес на изграждане. До него са открити и три шахтови кладенеца, изградени с бетонни пръстени. Според експертите е възможно те да представляват дренажни събирателни шахти, които също попадат в категорията на съоръженията за водовземане по Закона за водите.

Особено притеснителни са констатациите за начина, по който се доставя вода до живеещите в комплекса. При оглед на една от жилищните сгради са открити четири водомера за отчитане на потреблението на апартаментите. Те обаче не са били пломбирани от ВиК оператор.

По информация на живущ в сградата месечните сметки за вода и други разходи се плащат директно на собственика на комплекса. Проверяващите не са получили фактури или други документи, удостоверяващи тези плащания.

По време на проверката е открита и канализационна шахта под детска площадка, в която се отвеждат отпадъчни води. Инспекторите обаче не са успели да установят къде се заустват те.

Последвалата справка в регистрите на Басейнова дирекция е показала, че нито едно от установените водовземни съоръжения не е вписано по реда на Закона за водите. Не са издавани и разрешителни за изграждане или водовземане от подземни води за стопански цели.

Заради установените нарушения Басейнова дирекция „Черноморски район" е предприела действия по компетентност и е изпратила всички събрани материали на Районната прокуратура във Варна.

Проверката беше разпоредена след сигнал, постъпил при областния управител Марио Смърков, който поиска незабавна намеса на контролните институции по случая с водоснабдяването на комплекса в местността Баба Алино.