С пробация излиза от ареста македонец, подхвърлил 50 евро на полицаи в Първомай

Молил се да не му пишат акт и да му взимат книжката, защото е карал пиян, и искал да ги почерпи, сега плаща €1000 глоба

Две години пробация получи шофьор от Северна Македония, подкупил полицаи, за да не му съставят акт в Първомай. Мъжът се признал за виновен и Окръжният съд в Пловдив е определил наказанието му, след което той може да излезе от ареста, където прекарал 20 дни. Към наказанието му е включена и 1000 евро глоба.

Около 20,20 ч на 20 май автопатрул забелязал лек автомобил "Фиат Мареа" да се движи по ул. "Царевец" в кв. "Дебър". Униформените подали звуков и светлинен сигнал за спиране и пристъпили към проверка на шофьора. Тъй като усетили миризма на алкохол от него, му казали, че ще го тестват с дрегер.

Резултатът бил положителен - 1,04 промила. Служителите на реда съобщили на водача, че ще му напишат акт, а книжката му ще бъде отнета, след което седнали в патрулката и започнали да оформят документите.

Недоволен от развоя на събитията, македонецът се доближил до сваленото стъкло на полицейския автомобил и започнал да се моли да го пощадят. След като не се съгласили, той предложил да даде на полицаите пари да се почерпят и да си ходи, като държал в ръка сгъната банкнота от 50 евро.

Те няколко пъти го предупредили, че действията му са незаконни и трябва да спре, но въпреки това той настоял да почерпи, пъхнал ръка през сваления прозорец и пуснал парите вътре. Полицаите незабавно излезли от колата, сложили му белезници и се обадили на дежурния, за да докладват за станалото.

Мъжът прекарал времето до делото, което се гледало на 10 юни, зад решетките. Наказанието му ще се изпълнява чрез задължителна регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с пробационен служител 2 пъти седмично. Банкнотата от 50 евро пък се отнема в полза на държавата.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в 15-дневен срок.