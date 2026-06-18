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С опасност за живота е едно от децата след катастрофата с 15-годишния шофьор

Дима Максимова

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Катастрофата в Горна Оряховица Кадър: БНТ
  • Непълнолетният шофьор помел две коли, два контейнера за смет, ударил се в стълб и гаражна врата
  • Три от момчетата избягали от катастрофата

Четири от 5-те момчета от среднощната катастрофа с 15-годишен зад волана, са в болница. Единият е с опасност за живота, съобщиха от полицията.

Инцидентът е от тази нощ около 1,30 ч в Горна Оряховица. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишен неправоспособен водач, се движел с висока скорост в посока към с. Първомайци. На кадри от охранителни камери се вижда слалом по тясна улица между паркирани автомобили и как колата се забива в електрически стълб.  При огледа обаче се оказало, че  невръстният шофьор се е блъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, стълб и гаражна врата.

В резултат на това са пострадали водачът и 12-годишен пътник. В последствие е установено, че в автомобила е имало още три непълнолетни момчета, които са напуснали местопроизшествието. Две от тях също са настанени за лечение.

На младежа е взета кръвна проба за алкохол и наркотични вещества. По случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.

Катастрофата в Горна Оряховица Кадър: БНТ

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