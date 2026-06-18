Катастрофа в тунел "Железница" на магистрала "Струма"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лека катастрофа е станала преди около половин час в тунел "Железница" на магистрала "Струма", след Благоевград в посока Кулата.

По данни на полицията пикап е закачил таса на гумата на товарен автомобил. При инцидента няма пострадали.