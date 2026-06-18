Четирима пострадаха при катастрофи в Добрич, сред тях 3 деца

4 катастрофи с четирима пострадали са станали в област Добрич в сряда, съобщиха от полицията.

При единия инцидент лек автомобил, управляван от 72-годишна жена, се е блъснал в електрически стълб. При удара е паднало електрическо табло, което е наранило две 16-годишни момичета, намирали се наблизо. Те са прегледани в МБАЛ-Добрич и са освободени за домашно лечение. Шофиралата жена е настанена за лечение в болница във Варна с три счупени ребра. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Около 10,40 ч на ГКПП Дуранкулак румънска гражданка с лек автомобил не е пропуснала движещ се по път с предимство румънски велосипедист и е последвал сблъсък. Пострадалият е получил медицинска помощ в Добрич и е освободен за домашно лечение. По случая също е образувано досъдебно производство.

При друг пътен инцидент, станал около 12,15 ч в Добрич, 13-годишно момче е било блъснато на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Дунав“ и „Александър Стамболийски“. Детето е получило охлузвания и след преглед е освободено за домашно лечение.

Катастрофа е възникнала около 6,30 ч на кръстовището на бул. „Добруджа“ и ул. „Цар Петър“ в Добрич. 65-годишен мотоциклетист е загубил контрол над превозното средство и е паднал на пътното платно. При проверка е установено наличие на 0,99 промила алкохол. Мъжът е транспортиран за лечение във Варна с фрактура на таза.

През последните няколко месеца катастрофите в област Добрич остават сериозен проблем, като се наблюдава поредица от инциденти с тежко пострадали и жертви. Националната статистика отчита общ скок на пътния травматизъм в страната от началото на годината, което се отразява и на регионално ниво в Добрич чрез зачестяване на челните сблъсъци и произшествията, предизвикани от млади или неправоспособни водачи.

През април се случи един от най-черните инциденти на пътя Силистра – Добрич, близо до село Хитово. Кола под наем с израелски туристи навлезе в насрещното движение и се заби челно в камион. На място загина жена, а 13-годишно момиче изпадна в кома с опасност за живота. А в края на март челен сблъсък по пътя Одринци – Добрич отне живота на 55-годишен мъж. Катастрофата бе предизвикана от пиян шофьор, който е управлявал превозното средство с 1,39 промила алкохол в кръвта.