Скок на задържаните наркодилъри през май

През май тази година е отчетен ръст на задържаните граждани и на образуваните досъдебни производства, свързани с производство, съхранение, разпространение и трафик на наркотични вещества. Това показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на престъпления, свързани с наркотици и нелегална миграция, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

През предходния месец са образувани 985 досъдебни производства за престъпления с наркотични вещества. За сравнение те са били 783 през април 2026 г. Задържани са 1088 души в сравнение с 905 за предходния месец. Отчита се разнообразие на откритите наркотични вещества. През май са задържани и иззети над 362 кг марихуана, над 1 кг фентанил, както и други наркотични вещества и прекурсори.

Влезли в сила са 334 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, както и 100 за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната - престъпления по чл. 279, 280 и 281 от Наказателния кодекс.

Сред по-характерните случаи е специализирана полицейска акция в София, когато при извършено претърсване на жилище, обитавано от 52-годишна жена, са открити и иззети над килограм чист фентанил, над 10 кг примеси за фентанил, около 340 г марихуана, 47 г кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата наркотични вещества.

При друга операция в края на май на територията на област Добрич в с. Челопечене е разкрита оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа в различен стадий на растеж. Намерени и иззети са 924 стръка, над 3 кг марихуана и приспособления за отглеждане на канабис.

По линия на противодействието на незаконната миграция като по-значим случай от прокуратурата посочват открития край нос Резово риболовен кораб с турски флаг, управляван от турски гражданин. На място са установени 15 граждани от Афганистан, Еритрея, Египет и Сомалия.

Преди дни във Варна беше арестуван 26-годишен мъж, продавал на непълнолетни диазотен оксид, по-популярен като райски газ.