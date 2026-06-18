Терзиев: Има само едно нещо, което наистина има значение - да има щастливи хора

"Обща отговорност е да помогнем на младите хора да се чувстват по-добре със себе си и с мястото си в света", каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на 16-ата Международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психичноздравните услуги (ENMESH).

"Трябва да се обединим като общества, като хора и да се върнем към основните ценности, да се върнем към мечтата за по-добро бъдеще заедно и да работим за нейното осъществяване", допълни той.

Кметът обясни, че, че често го питат кой е най-важният му приоритет и очакват отговор от типа „разширяването на тази линия на метрото“ или „този парк“. "Аз винаги отговарям, че има само едно нещо, което наистина има значение - да има щастливи хора, които виждат възможностите, които този град предлага, хора, които се обединяват като общество - общество, което е силно, което се възстановява, когато е наранено и в което по-добре разбираме себе си, както и нашите общи нужди и общото ни бъдеще", коментира Васил Терзиев.

Форумът, който ще продължи до 20 юни, тази година е посветен на темата за преосмисляне на психичното здраве във време на промяна и се очаква да събере над 250 експерти, учени и практици от Европа и света.