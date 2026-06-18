Тръгва процедурата за нова антикорупционна комисия

Процедурата за попълването на новата Комисията за противодействие на корупцията тръгва. Днес депутатите приеха правилата за избор на нов член от квотата на парламента. Сега те ще имат седем дни за номинации.

Преди дни народното събрание отново създаде КПК. Тя ще бъде от петима членове - по един от общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, адвокатурата, парламента и президента. Адвокатурата първа излъчи своите номинации. Те са само две, макар че по закон всеки адвокат можеше да предлага. Това са адвокатите Милена Калчева и Милен Шопов.

До 31 август трябва да имаме действаща, а не само структурирана антикорупционна комисия, както и преструктуриран БЕХ - нов холдинг, управляващ "Мини Марица - изток" и ТЕЦ "Марица - изток 2". Това е крайният срок за изпълнение на всички реформи, заложени по Плана за възстановяване и устойчивост, след 1 септември вече ще е късно. В това бяха категорични източници от Брюксел. В началото на седмица парламентът прие реформата как ще се определя състава на КПК и така успя да спаси 200 млн. евро по плана.