Задържаха над 2000 кутии контрабандни цигари на "Капитан Андреево"

Близо 42 000 къса контрабандни цигари иззеха митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево" при проверка на автобус, който влизал в България от Турция. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 16 юни около 21 часа на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турчин, пътували и втори шофьор - грузинец, и 37 пътници от Турция през България за Германия.

В зоната за митнически контрол един от пътниците декларирал, че пренася 282 парфюма с лога на известни марки, а други двама пътници декларирали, че пренасят по 100 кутии цигари. Парфюмите са задържани заради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, а цигарите - заради превишаване на нормите за безмитен внос от 2 кутии.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в един от резервоарите на автобуса. При последвалия физически контрол, митничарите установили, че резервоарът е празен и пригоден за тайник. В него открили 41 760 къса (2088 кутии) цигари без български акцизен бандерол. Според дадените обяснения цигарите са собственост на шофьора грузинец.

Контрабандните цигари са задържани. На нарушителя, е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците за пренасяне на акцизни стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.