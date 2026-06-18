Доставчикът, нападнал Ивайло Мирчев, търси извинение от него в парламента

Доставчикът, нападнал съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, дойде в парламента днес, за да търси извинение от депутата, понеже е бил неправомерно задържан и уронване на престижа и доброто име. Пред медиите той застана заедно с лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и депутатът Петър Петров. Обясни, че партията е застанала зад него и му е оказала юридическа подкрепа.

"Предаването ми е доброволно в съответната вечер. получих телефонно обаждане от моя пряк ръководител, който ми каза, че съм обявен за национално издирване. Аз веднага се отправих към четвърто районно, където ми беше казано да отида, и да обясня какво точно се е случило, но бях задържан", каза мъжът. Името му и Димитър Димитров. Там е бил и прегледан. Отрича да употребявал алкохол.

Инцидентът стана на 15 май. Депутатът се спречка с доставчик на храна. Обясни, че искал да паркира колата си на паркомястото ѝ, но автомобилът на доставчика блокирал пътя, той самият пък отказал да го премести. Така се спречкали. Мирчев публикува и видео как Димитър Димитров блъска по прозореца на колата му и замахва да го удари, после бяга с колата си, макар че Мирчев е повикал 112. Сега Димитров обясни, че си е тръгнал, защото още е бил на работа и това го притеснявало. Гаранцията му беше 500 евро, а Мирчев я плати сам.

Днес Димитров разказа, че Мирчев не е търсил контакт с него след инцидента. Той е запазил работата си.