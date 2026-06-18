ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При катастрофи в Добричко пострадаха румънец и дет...

Времето София 25° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23065526 www.24chasa.bg

Жена от Кюстендил благодари на полицаите, издирили изчезналата й леля

Тони Маскръчка

884
Полиция СНИМКА: Архив

Кюстендилката Златина Георгиева е изпратила благодарствено писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, с което благодари на кюстендилски полицаи за действията им при издирването на изчезналата й леля.

В писмото й се казва: "Служителите реагираха незабавно на моя сигнал, не пожалиха време и енергия. Организираха всичко бързо и прецизно. Отнесоха се професионално и човешки – оказаха ми пълно съдействие и подкрепа при развоя на моя случая. Позволете ми да подчертая, че трябва да се гордеете, че имате такива служители! Пиша писмото си собственоръчно, изразявайки възхищението си и уважението си към Георги Калфин, Васил Иванов, Димитър Мицов, Росен Николов и изключително обективната и безпристрастна Симона Икономова! Благодаря Ви, че имате такива полицаи в редиците!"

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание