Жена от Кюстендил благодари на полицаите, издирили изчезналата й леля

Кюстендилката Златина Георгиева е изпратила благодарствено писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, с което благодари на кюстендилски полицаи за действията им при издирването на изчезналата й леля.

В писмото й се казва: "Служителите реагираха незабавно на моя сигнал, не пожалиха време и енергия. Организираха всичко бързо и прецизно. Отнесоха се професионално и човешки – оказаха ми пълно съдействие и подкрепа при развоя на моя случая. Позволете ми да подчертая, че трябва да се гордеете, че имате такива служители! Пиша писмото си собственоръчно, изразявайки възхищението си и уважението си към Георги Калфин, Васил Иванов, Димитър Мицов, Росен Николов и изключително обективната и безпристрастна Симона Икономова! Благодаря Ви, че имате такива полицаи в редиците!"