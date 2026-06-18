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Клиент нападна таксиджия в Кюстендил, той стреля, за да се защити

Тони Маскръчка

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Таксиметров шофьор стреля с газов пистолет, за да се защити. СНИМКА: Pixabay

Клиент нападна таксиметров шофьор, а той стреля, за да се защити. Инцидентът е станал в сряда, около 17.30 ч. в Кюстендил. В полицията е получен сигнал за извършено нападение над таксиметров шофьор, който пристигнал на адрес на ул. „Ракла" в града, за да вземе клиент.

Непознат мъж се приближил веднага след спирането и му нанесъл удари с юмруци по главата. За да се защити, таксиметровият шофьор възпроизвел изстрели със законно притежавания си газов пистолет. Нападателят изчезнал, а потърпевшият сигнализирал полицията. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

Таксиметров шофьор стреля с газов пистолет, за да се защити. СНИМКА: Pixabay

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