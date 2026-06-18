Откриха мъртва столичанка край пътя за дупнишко село

Откриха мъртва жена край дупнишко село. В сряда, малко след 17.00 ч., е постъпил сигнал в РУ Дупница, че в района на с. Тополница край пътя лежи човек в безпомощно състояние.

Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ установили, че трупът е на 55-годишна софиянка. При огледа видими следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Ден по-рано пък в ОДМВР – Кюстендил е постъпил сигнал за намерен труп на мъж в землището на с. Пелатиково. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, следи от насилие не са установени. Починалият е 61-годишен жител на селото.