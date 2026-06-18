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Хванаха дупничанин с шофьорска книжка менте от Хърватия, поръчал я по интернет

Тони Маскръчка

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Хванаха дупничанин с фалшива шофьорска книжка. СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Хванаха дупничанин с фалшива шофьорска книжка от Хърватия. В сряда около 20.00 ч., по време на извършвани проверки в рамките на провеждаща се специализирана операция за контрол на пътното движение на главен път Е-79 е проверен лек автомобил „Опел", управляван от 41-годишен дупничанин. Водачът е представил шофьорска книжка, издадена в Хърватия.

Пътните полицаи извършили допълнителни проверки на документа, за който е установено, че не е издаден от хърватските власти. Последвало снемане на обяснения и беседи, водачът признал, че си е поръчал „книжката" по интернет. Представеното при проверката свидетелство е иззето с протокол за доброволно предаване. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Хванаха дупничанин с фалшива шофьорска книжка. СНИМКА: КАТ/АРХИВ

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