Хванаха дупничанин с шофьорска книжка менте от Хърватия, поръчал я по интернет

Хванаха дупничанин с фалшива шофьорска книжка от Хърватия. В сряда около 20.00 ч., по време на извършвани проверки в рамките на провеждаща се специализирана операция за контрол на пътното движение на главен път Е-79 е проверен лек автомобил „Опел", управляван от 41-годишен дупничанин. Водачът е представил шофьорска книжка, издадена в Хърватия.

Пътните полицаи извършили допълнителни проверки на документа, за който е установено, че не е издаден от хърватските власти. Последвало снемане на обяснения и беседи, водачът признал, че си е поръчал „книжката" по интернет. Представеното при проверката свидетелство е иззето с протокол за доброволно предаване. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.