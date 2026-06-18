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Шофьорка блъсна стълб в Кранево и го събори върху две деца

Дияна Райнова

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Шофьорка се удари в електрически стълб в село Кранево, пострадали са две деца, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 17 юни, около 14:10 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в село Кранево. Установено е, че лек автомобил „Мерцедес", управляван от 72-годишна жена, се блъска в електрически стълб. При удара пада електрическо табло, което наранява намиращите се в близост две момичета на 16 години. Децата са прегледани в болницата в Добрич и са освободени за домашно лечение, без опасност за живота.

Водачът на автомобила е настанена в болница „Св. Марина" в град Варна с диагноза три счупени ребра. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция

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