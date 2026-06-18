Рязали колата, за да извадят 15-годишния шофьор и две от децата в Горна Оряховица (Снимки)

15-годишният, който катастрофира в Горна Оряховица в нощта срещу четвъртък, взел колата от баща си. В колата са били още четири деца, като и петимата са пострадали.

По първоначална информация колата се движела с висока скорост в посока към с. Първомайци. На кадри от охранителни камери се вижда слалом по тясна улица между паркирани автомобили и как колата се забива в електрически стълб. При огледа обаче се оказало, че невръстният шофьор се е блъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, стълб и гаражна врата.

Наложило се е колата да бъде разрязана, за да извадят непълнолетния шофьор и двама от спътниците му на 12 и 14 г. Те са в реанимация. Другите деца са избягали от катастрофата. Към момента четири от петте момчета са в болница.

На младежа е взета кръвна проба за алкохол и наркотични вещества. По случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.

Заради удара в стълба кв. "Гарата" е без ток от снощи. Днес сменят блъснатия стълб.