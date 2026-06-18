ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При катастрофи в Добричко пострадаха румънец и дет...

Времето София 25° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23065789 www.24chasa.bg

Рязали колата, за да извадят 15-годишния шофьор и две от децата в Горна Оряховица (Снимки)

Дима Максимова

[email protected]

4584
Катастрофата в Горна Оряховица

15-годишният, който катастрофира в Горна Оряховица в нощта срещу четвъртък, взел колата от баща си. В колата са били още четири деца, като и петимата са пострадали. 

По първоначална информация колата се движела с висока скорост в посока към с. Първомайци. На кадри от охранителни камери се вижда слалом по тясна улица между паркирани автомобили и как колата се забива в електрически стълб. При огледа обаче се оказало, че невръстният шофьор се е блъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, стълб и гаражна врата.

Наложило се е колата да бъде разрязана, за да извадят непълнолетния шофьор и двама от спътниците му на 12 и 14 г. Те са в реанимация. Другите деца са избягали от катастрофата. Към момента четири от петте момчета са в болница. 

На младежа е взета кръвна проба за алкохол и наркотични вещества. По случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.

Заради удара в стълба кв. "Гарата" е без ток от снощи. Днес сменят блъснатия стълб. 

Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Сменят ударения стълб
Една от ударените коли при катастрофата
Мястото на катастрофата
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Сменят ударения стълб
Една от ударените коли при катастрофата
Мястото на катастрофата
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Катастрофата в Горна Оряховица
Сменят ударения стълб
Една от ударените коли при катастрофата
Мястото на катастрофата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание