Радев: Държавата няма ресурс сама да изгради всички магистрали в следващите десетилетия (Видео)

Няма как да имаме силна и модерна държава, ако имаме слаби региони. Държавата няма ресурс сама с публичните финанси да изгради тези магистрали в следващите доста десетилетия, просто нямаме този ресурс. Това каза министър-председателят Румен Радев, който участва в Национална среща на местната и централната изпълнителна власт в Националния дворец на културата (НДК).

"Няма как да решим регионалните дисбаланси, ако не решим проблема със свързаността, което е тежък проблем за България през годините ", посочи той.

"Планираме и ще пренесем в национална стратегия е да работим усилено за подобряване на свързаността", каза премиерът.

"Ние трябва да завършим възможно най-бързо и магистралите "Хемус", "Струма", и пътят Видин - Ботевград, както и Русе - Велико Търново, но трябва да мислим много сериозно за свързаността по направление север-юг - от Видин до Кулата, от Русе до "Маказа", включително и магистрала "Черно море". Ние наистина ще трябва заедно с вас да решим в каква степен ще разчитаме на концесия, защото държавата няма ресурс сама с публичните финанси да изгради тези магистрали в следващите доста десетилетия, просто нямаме този ресурс. Ако искаме да имаме много по-бързо магистрали, ние трябва да минем на този принцип", заяви Радев.

По думите му трябва да имаме тези жизненоважни връзки. "Не ви обещавам, че тези магистрали могат да се случат в рамките на един или два мандата, но е изключително важно в следващите години да извършим планирането и отчуждаването, ако това успеем да направим, може да привлечем сериозни инвеститори, които да изградят тези така важни за България артерии", заяви Радев.

"Абсолютно съгласен съм, че данъчните оценки са абсолютно остарели. С общи усилия ще търсим баланс и в тази политика", каза той.

Усвояването на европейските средства значително закъснява, подчерта министър-председателят.

Събитието е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), които съпътстват цялата 2026 година. Националната среща е първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини - разговор както за текущи проблеми, така и за дългосрочната визия за развитието на страната, за устойчивостта на публичните системи и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт.

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