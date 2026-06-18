Затягат реда за присъждане на отличието "Почетен гражданин на Пловдив"

За една година може да го получат максимум трима души

Кметът Костадин Димитров има намерение да сложи край на практиката отличията на Пловдив да се раздават на килограм и предлага званието "Почетен гражданин" да се присъжда само "за изключителен принос с международно, национално или местно значение, който трайно е променил облика, престижа или

духа на града". Това става ясно от публикуваните за обществено обсъждани промени в Наредбата за отличията и символиката на общината.

Те предвиждат най-високото звание да не може да се дава за "за текущи професионални заслуги, за навършване на юбилейни години или за добро изпълнение на служебни или мениджърски задължения, за които хората са получавали възнаграждение". "Подхождаме с респект към всички номинирани, но за да има тежест званието "Почетен гражданин на Пловдив", трябва да правим по-стриктна селекция", обясни градоначалникът пред "24 часа". Сред промените е и ограничението титлата да получават най-много трима души на година, а номинациите да се разглеждат от комисия, в която влизат зам.-кметът с ресор култура, представители на общинската администрация и на всяка от групите в местния парламент.

Последните пловдивчани, обявени за почетни граждани, са бившият кмет и областен управител Тодор Петков, скулпторът Николай Савов, цигуларят и художник Мичо Димитров и дългогодишният директор на Историческия музей Стефан Шивачев.

По-строг ще е редът за връчване и на другите отличия - почетна значка и знак на Пловдив.