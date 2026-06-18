Правят психолого-психиатрична експертиза на 15-годишния шофьор от мелето в Горна Оряховица

Районна прокуратура-Велико Търново ръководи разследване на катастрофата в Горна Оряховица от тази нощ с пострадали пет деца.

Досъдебното производство е образувано за това, че на 18 юни г., около 1.15 часа е настъпило пътнотранспортно произшествие, като движещият се лек автомобил „Фиат Палио Уикенд 75", управляван от неправоспособно и непълнолетно лице, губи контрол, блъска се последователно в паркиран лек автомобил, два контейнера за смет, железобетонен стълб от електрическата мрежа, гаражна врата и друг паркиран лек автомобил. От произшествието са пострадали водачът на автомобила (момче на 15 години) и возещите се в него пътници, съответно две момчета на 12 години и две момчета на 14 години. На водача и на едно от децата на 12 години са причинени средни телесни повреди и към настоящия момент се намират на лечение в болнично заведение, посочват от прокуратурата.

В хода на досъдебното производство е извършен оглед на местопроизшествие в присъствието на автоексперт. Разпитани са свидетели и са назначени съдебно-медицински, автотехнически и технически експертизи.

Предстои да се извършат разпити на свидетели и назначаване на нови експертизи, включително комплексна психолого-психиатрична експертиза на водача.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години, както и отнемане на МПС, послужило за извършване на престъплението, ако е собственост на дееца, а ако същият не е собственик, се присъжда равностойността му.

Разследването по делото продължава под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново, ТО Горна Оряховица.