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Автомобил удари спряла кола и рани тежко 48-годишна жена в село Габарево

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Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

48-годишна жена е с опасност за живота след катастрофа в павелбанското село Габарево, съобщиха от ОДМВР - Стара Загора. 

По първоначална информация инцидентът е станал на 17 юни около 9:29 часа на ул. „Розова долина", западно от кръстовището с ул. „Соколна".

Жената спряла колата си и отишла зад него. В същия момент друга кола, управлявана от 73-годишен мъж, навлязла в насрещното и се ударила челно в спрелия автомобил. Вследствие на удара автомобилът е блъснал намиращата се зад него 48-годишна жена.

Пострадалата е транспортирана в болница с различни наранявания и опасност за живота. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни, съобщи БТА.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

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